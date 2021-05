Firmy musí do dneška zveřejnit skutečné majitele, zatím to udělala třetina

Testování ve firmách by mělo v průběhu června skončit, žádá Hospodářská komora

Hospodářská komora (HK) vzhledem k nízkému počtu nakažených koronavirem za sedm dní na 100.000 obyvatel navrhuje, aby v průběhu června skončilo povinné testování ve firmách. Ušetřené peníze by měl stát vyčlenit na podzim, pokud by se epidemie koronaviru vrátila. HK to dnes uvedla v tiskové zprávě.