Fischer Group a Exim Tours začnou v červnu vracet peníze za poukazy za zájezdy

Cestovní kanceláře (CK) patřící do skupiny DER Touristik Eastern Europe, pod kterou na českém trhu spadají CK Fischer, Exim Tours, Nev-Dama nebo portál e-Travel, začnou klientům už v červnu vracet peníze za nevyužité poukazy za zrušené zájezdy. ČTK to dnes řekl mluvčí Fischer Group Jan Bezděk. Vydávání poukazů umožnil nový zákon, tzv. lex voucer. Podle něj je čas na využití poukazů do 31. srpna, pokud je lidé neuplatní, mají do 14 dnů nárok na vrácení peněz.