Fotbalisté se dočkají od víkendu podpory z hledišť. Kluby mohou naplnit 10 procent kapacity stadionů

V České republice podle společnosti PayU nakupuje na internetu zhruba šest milionů lidí, což odpovídá 57 procentům populace. Rozšíření on-line nákupů je v tuzemsku vyšší než v Polsku, Rumunsku nebo Rusku. ČR má zároveň jeden z nejvyšších potenciálů růstu v mnoha internetových odvětvích. Mezi ta nejsilnější patří móda. Vyplývá to z aktuální zprávy The Next Frontier poskytovatele finančních služeb PayU. Data má ČTK k dispozici.