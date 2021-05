Fotbalová Slavia se začíná poohlížet po posilách. Údajně má zájem o obránce norského Molde

Jak informují servery norských deníků Verdens Gang a Dagbladet, Molde si cení svého obránce na blíže nespecifikovanou dvoucifernou částku v milionech norských korun. "Mohu potvrdit, že jsme dostali nabídku za Sheriffa a jednáme s dalším klubem. Pokud s nabídkou budeme spokojeni my i hráč, tak ho prodáme," nechal se už slyšet Erik Stavrum, výkonný ředitel Molde v rozhovoru pro web vg.no.

Obránce Sheriff Sinyan přišel do Molde teprve loni v létě z jiného norského klubu a to konkrétně z Lilleströmu. Po příchodu do Molde v tomto klubu nastoupil do 28 soutěžních duelů a především pak zahraniční pozorovatele zaujal svými výkony v Evropské lize. Dodejme, že jde o pětinásobného gambijského reprezentanta. O tom, že má Slavia vyhlédnutého jednoho hráče ze severu Evropy, mluvil už po posledním slávistickém ligovém zápasu s Plzní samotný kouč Jindřich Trpišovský.

A nemusel to být jediný cizinec, který by mohl během letního přestupového okna přestoupit do Slavie. Před pár dny vyplula na povrch, zásluhou deníku Sport, informace z fotbalového zákulisí, že do Edenu míří současný Sparťan Srdjan Plavšič. Ten však tyto spekulace popřel a to jak na svých sociálních sítích, tak i ve své přímé řeči v rozhovoru s trenérem Sparty Pavlem Vrbou.

Už dříve se však Slavia nechala slyšet, že případné chystané změny ve svém kádru nebude do konce letošního ročníku 2020/21, do kterého zbývají mimochodem čtyři kola, nebude nikterak komentovat. "V předzápasové přípravě to téma nijak neproběhlo, v kabině jsme se o tom ale samozřejmě bavili, co novináři psali. Do konce sezony ale nebudeme komentovat žádný příchod ani odchod," řekl pak po pohárové výhře v semifinálovém zápase se Spartou asistent trenéra Jaroslav Köstl.