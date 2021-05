Fotbalová Sparta prý ulovila první posilu. Podle Dánů získala krajního obránce Höjera z Aarhusu

Alespoň podle dánských médií jako je třeba server bold.dk se prý Sparta už dohodla s Aarhusem na koupi levého krajního obránce Caspera Höjera. Podle Dánů by pak měla Sparta za tohoto beka zaplatit až 600 000 eur (v přepočtu cca 15 milionů korun).

Podle dánských médií by se už na tomto transferu nemělo nic měnit a po sezóně by se tak měl tento šestadvacetiletý obránce stěhovat do Prahy. Ten zaujal především svými výkony v této sezóně, kdy se mu za Aarhus podařilo z jeho pozice vstřelit nejen tři branky, ale i na deset přihrát. Není divu, že Sparta nebyla rozhodně jediný, kdo se o tohoto fotbalistu zajímala. Velký zájem mělo například bundesligové Schalke, ovšem to se nakonec nedohodlo na finančních podmínkách.

Kromě toho kroužilo kolem Höjera i Dinamo Záhřeb, jež dokonce už loni na podzim za tohoto fotbalistu nabízelo Dánům 12 milionů dánských korun (přibližně 41 milionů v českých), jenže ani na to Aarhus neslyšel, stejně jako na další nabídku chorvatského klubu, která přišla následně v zimě. Protože Höjer má s Aarhusem podepsanou smlouvu pouze do konce tohoto roku, nyní tak má poslední možnost, jak tohoto jistě zajímavého obránce zpeněžit.

Jistě není bez zajímavosti, že podle dánských médií měl kvůli jednání se Spartou do Dánska přiletět až z Mexika Höjerův agent Oskar Olsen. Právě v této středoamerické zemi měl již několik dní pobývat. Nakonec slovo dalo slovo a dohoda je s největší pravděpodobností na světě.

Kariéra Caspera Höjera začínala v mládežnické kategorii v FC Kodaň, kde mimochodem působí jeho otec Lars jako skaut. A také FC Kodaň byl jedním ze zájemců o jeho služby v současnosti, ovšem kodaňský celek by ho přivítal jedině, kdyby odcházel z Aarhusu zdarma.

Pokud tedy Casper Höjer do Sparty dorazí, na Letné se setká s dalšími fotbalisty ze Skandinávie. Tedy se Švédem Davidem Mobergem Karlssonem a Norem Andreasem Vindheimem.