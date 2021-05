Francie hrozí ostrovu Jersey odříznutím od elektřiny kvůli sporu o rybaření

Francouzská ministryně pro rybolov Annick Girardinová v úterý v Národním shromáždění prohlásila, že je "znechucena" zjištěním, že úřady na Jersey, které leží asi 23 kilometrů od francouzské pevniny, jednostranně zavedly nové podmínky pro udílení licencí na rybaření v tamních vodách. Ty podle Paříže odporují takzvané brexitové dohodě o volném obchodu s EU.

"V (brexitové) dohodě jsou stanovená odvetná opatření. No, a my jsme připraveni je použít," řekla Girardinová. "Pokud jde o Jersey, připomněla bych dodávky elektřiny podmořskými kabely. (...) Ačkoliv by bylo politováníhodné, kdybychom to museli učinit, uděláme to, pokud budeme muset," dodala.

Ostrov Jersey je součástí Normanských ostrovů, jež jsou britským závislým územím. Žije na něm asi 108.000 lidí a z 95 procent se spoléhá na dodávky elektřiny z Francie. Na ostrově mají rovněž dieselové generátory a větrné turbíny, které však slouží jen jako záložní zdroje.

Ministr ostrova Jersey pro vnější vztahy Ian Gorst dnes prohlásil, že francouzskou reakci považuje za nepřiměřenou. "Není to první pohrůžka, kterou Francouzi učinili vůči Jersey nebo Spojenému království od doby, co se řídíme touto novou dohodou," řekl v rádiu BBC. Prohlásil přitom, že tamní správa nechce zamezit v přístupu lodím, které v místních vodách rybařily pravidelně, a vyjádřil přesvědčení, že se roztržku podaří urovnat v přátelském duchu.

Spory ohledně rybolovu byly jedním z hlavních bodů sváru mezi evropskými a britskými vyjednavači před přijetím obchodní dohody mezi Bruselem a Londýnem a zůstávají předmětem sporu i nyní. V dubnu francouzští rybáři protestovali proti pomalému udělování rybářských licencí do britských vod tím, že hořícími barikádami blokovali přístup kamionů s britskými úlovky do města Boulogne-sur-Mer, kde se nachází největší evropské středisko na zpracování ryb.