Francie považuje vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson za nezbytné

Některé evropské země již dříve upravily podmínky vakcinace přípravky od společnosti AstraZeneca a od firmy Johnson & Johnson, kterou vyvinula její farmaceutické divize Janssen Pharmaceutica. Udělaly tak po výskytu závažných vedlejších účinků u několika naočkovaných.

"Nemáme obavy o naši schopnost splnit cíle, a to při opatrných odhadech stran využití AstraZeneky a Janssenu. (...) Pokud by se však ve městech v následujících týdnech vůbec nepodávala AstraZeneca ani Janssen, našich cílů bychom dosahovali velmi obtížně," uvedlo ministerstvo zdravotnictví ve svém pravidelném týdenním hlášení. Francie slíbila naočkovat do poloviny května nejméně první dávkou 20 milionů lidí a 30 milionů do poloviny června.

"Francie si nemůže dovolit nepoužít dávky AstraZeneky, které má k dispozici. V kontextu souboje s časem a s virem, který zabíjí, si nemůžeme dovolit nepoužít vakcínu, která umožňuje zachránit životy," uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Případy, kdy se člověk nedostavil, protože měl dostat přípravek AstraZeneca, jsou spíše ojedinělé, píše AFP. Dosažení vládních cílů by již příští týden mohla usnadnit slibovaná další dodávka vakcíny od společností Pfizer a BioNTech, která dosud představuje dvě třetiny naočkovaných dávek ve Francii.

Ve Francii dostalo první dávku očkování proti covidu-19 přes 12,5 milionu z 67 milionů obyvatel. Druhou dávku dostalo přes 4,5 milionu lidí. Alespoň částečně je tak naočkováno téměř 19 procent obyvatel.

Ve Francouzských nemocnicích v tuto chvíli leží 5970 pacientů s covidem, což je podle agentury Reuters letošní nejvyšší číslo. Přes 500 z nich je na jednotkách intenzivní péče. Od začátku pandemie se nakazilo téměř 5,3 milionu lidí, 101.180 jich zemřelo.