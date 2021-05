Macron: Francie udělí zvláštní status zdravotníkům, kteří zemřeli v boji s koronavirem

Hned v první hrací den letošního světového šampionátu v hokeji konajícího se v Rize se událo dost možná jedno z největších překvapení. I když se před turnajem hodně hovořilo o slabších mužstvech, která do Lotyšska přicestovala ze zámoří, málokdo asi čekal, že by snad měla kolébka ledního hokeje, tedy Kanada, prohrát hned na úvod s domácím Lotyšskem. To se ale nakonec stalo, kdy se do brány Kanady trefili Miks Indrašis a Oskars Batna a domácí hokejisté tak konečně na třináctý pokus porazili na MS Kanadu a to 2:0.