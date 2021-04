Francie zruší omezení cestování uvnitř země v květnu

Castex dnes podle agentury Reuters potvrdil, že omezení domácího cestování padnou po prvním květnovém víkendu. Na přelomu dubna a května se začnou otvírat také školy: základní a mateřské, jak bylo už dříve avizováno, 26. dubna a střední 3. května. Půjde tak o první kroky směrem k uvolnění stávajícího třetího lockdownu, který byl na nejméně měsíc vyhlášen na začátku dubna. Kromě toho by podle Castexe mohly kolem poloviny května otevřít některé obchody, bary, restaurace a kulturní zařízení.

Podle informací agentury AFP francouzské butiky se spodním prádlem protestovaly proti uzavření tím, že Castexovi zaslaly stovky kalhotek. "Nerozumíme tomu, proč jsme zavření, což platí o všech obchodech s osobními potřebami, když všude v ulicích je plno lidí," postěžovala si podle AFP Nathalie Paredesová, která jako majitelka butiku z města Oullins nedaleko Lyonu protestní akci téměř 500 obchodů se spodním prádlem iniciovala.

Podle Castexe se už situace pomalu lepší a počet lidí na jednotkách intenzivní péče je už několik dní stabilní. Aktuálně je však covidových pacientů 5981, což je druhý nejvyšší počet v tomto roce. Nově nakažených dnes Francie evidovala 34.318, což je o 4,25 procenta více než před týdnem. Zároveň jde ale o nejmírnější nárůst od 13. března. Pohyblivý sedmidenní průměr denních nárůstů klesl poprvé od 23. března pod 32.000.

"Zdá se, že vrchol třetí vlny nákazy je za námi," řekl Castex na dnešní tiskové konferenci. Dobře podle něj postupuje také očkovací kampaň; do poloviny května by mělo být naočkováno 20 milionů z přibližně 68 milionů obyvatel a do poloviny června 30 milionů.