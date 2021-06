Genderová vyváženost u soudů o dítě chybí. Mužské slzy na rozdíl od obětí sexuálního násilí nikoho nedojímají

Bagatelizovat sexuální násilí vůči komukoli je nepřístupné a zavrženíhodné, pokud tedy orgány činné v trestním řízení opravdu skutek potvrdí a ke stejnému názoru dospějí i soudci. Oběť je z takového ataku na celý život poznamenaná, trpí psychickými poruchami, musí vyhledat odbornou péči, která nemusí vůbec pomoci. Podobně hluboký šrám na duši, ale utrpí i otcové dětí, kterým soud omezí kontakt s potomkem, anebo mu zcela zakáže přístup k potomkovi.

Bourání stereotypů u justice je zatím v nedohlednu

Bohužel o psychické újmě tátů se téměř nehovoří a přitom se mohou po rozsudku nervově zhroutit úplně stejně jako žena, kterou násilník sexuálně ponížil. K bourání genderových stereotypů, po němž tak hlasitě v poslední době volají feministky, v české justici ohledně svěřování dětí do rodičovské péče, vůbec nedochází. Vždyť devadesát procent verdiktů zní ve prospěch matek, u nichž syn anebo dcera poté vyrůstá.

Už když překračují práh soudní síně, prohrávají. Otec od začátku čelí přesile žen, která začíná u předsedkyně senátu, pokračuje přes pracovnici Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a končí u advokátky matky. I když soudkyně tvrdí, že pracují profesionálně, podvědomě je musí genderová nevyváženost ovlivnit. A zvláště, pokud nemají rády muže, je osud otce zpečetěn dříve, než usedne na židli v síni. V době, kdy zastánci ženských práv neustále prohlašují, jak je něžné pohlaví v moderním světě diskriminované a ignorované, je jednostrannost u soudů do nebe volající a mnozí tátové ji oprávněně berou jako obrovskou nespravedlnost a křivdu.

Pokud otec na genderovou nevyváženost v síni upozorní, většinou se setká se sarkastickou odpovědí soudkyně, která jej zesměšní. Od vedoucích Orgánů sociálně-právní ochrany se muž dozví, jak pracovnice jsou na úřadu silně finančně podhodnocené, a tak by za těchto podmínek z mužů nikdo na OSPOD nepřišel. Jde však o naprosté zlehčení situace, když jeden z rodičů nemá zaručen férový přístup. Zmíněné vysvětlení vyznívá opravdu ironicky, když feministky hodlají měnit i pravopis, a to shodu přísudku s podnětem, u něhož je ženský rod podřízen mužskému. Aktivní dámy se totiž cítí ukřivděné, že v pravopise jsou odstrkovány a žádají změnu. Zásah do genderové vyváženosti před třemi lety provedla i Organizace spojených národů (OSN), která se postarala, aby v kresleném seriálu o Mašince Tomášovi přibyly ženské postavy, kterých původně bylo málo.

Jestliže panuje přesvědčení i z nejvyšších světových míst, že slečny, ženy a dámy jsou přehlížené, pak musejí zastání najít i muži, kteří po rozvodu u soudu usilují o svěření potomka do vlastní péče. Dítě potřebuje oba rodiče, což si tým složený z žen často neuvědomuje a nikde není psáno, že muž nemůže být skvělým rodičem. Přetrhání vazeb s potomkem je často bolestivé a mnohdy se už nikdy nenapraví. Soudkyně, pro něž je primární výše alimentů, si neuvědomují, jak táta byl s potomkem citově svázán, jak byli na sebe napojeni. Zejména u okresních soudů dochází k ignoraci práv mužů, kteří jsou bráni jen jako zploditelé a tím pro ně úloha končí.

Systém dává matkám obrovskou moc, otce mohou vydírat

Může být opravdu justice na sebe hrdá, když například kvůli otci, který vytrvale upozorňuje na genderovou vyváženost, odebere dítě? A přitom vůbec neřeší, že dítě popírá jakýkoli fyzický nátlak z jeho strany. Předsedkyně senátu často dávají najevo svoji moc, místo toho, aby řešili, zda otec pije, anebo je drogově závislý. A už téměř nikoho nezajímá, zda nový partner matky není násilník, alkoholik či nefetuje. Často se stává, že dítě se po rozvodu ocitne v mnohem horším prostředí, než tomu bylo za života s jeho otcem.

Současný systém dává obrovskou moc do rukou i matkám. Pokud se jim například nelíbí vypořádání společného jmění manželů, mohou otci vyhrožovat, že pokud nepřistoupí na jejich podmínky, své dítě už nikdy neuvidí a začnou ho vydírat. Otcové, kteří už tuší, jak vše u soudu chodí, raději ustoupí. Genderová vyváženost u soudů o dítě zcela chybí.

Rozhodně by bylo hrubou chybou tvrdit, že všechny soudkyně a pracovnice OSPODu jdou na stání s cílem, aby otci škodily, ublížily mu či jej znemožňovaly. Mnohdy zohlední situaci, když vidí, že matka nemá kde bydlet a nedisponuje pravidelným příjmem, anebo má problémy s mravy. Bohužel takový přístup je ale spíše vzácností a majetkové a sociální postavení matky už musí být opravdu tristní.

Svět nikdy nebude spravedlivý, což musí přiznat i ten největší idealista a snílek. Společnost však nemůže protěžovat jen jedno téma. Ano, sexuální obtěžování, násilí je odpudivé. Nikdo nemá právo toho druhého k ničemu nutit. Pokud se důkazně prokáže, že obviněný je skutečným násilníkem, pak si zaslouží trest a známé osoby by se do veřejného života už nikdy neměly vracet. Je dobře, že se o těchto případech mluví a žádný z eventuálních sexuálních predátorů se nemůže schovávat za své postavení či funkci. Ovšem genderová vyváženost není jen o ženách, ale i o mužích, kteří denně od soudů o dítě odcházejí poraženi.

I oni se cítí být jako sexuální oběti poníženi a doma tiše pláči nad svým neradostným osudem. Slzy žen jsou však stále více vidět, chlapskou zoufalost zatím řešit nikdo nechce. Ta není totiž v módě. Mužské slzy zkrátka nikoho nedojímají.