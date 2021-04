Hamáček: Česko by mělo zvládnout očkování proti covidu schválenými vakcínami

"Pokud bude dostatek schválených vakcín, asi nemá cenu hledat nějaké alternativy. Měli bychom to zvládnout s vakcínami, které jsou schválené," řekl Hamáček.

Podle něj o očkování jednala dnes vládní rada pro zdravotní rizika. Vicepremiér uvedl, že dodávky do Evropy "postupně akcelerují" a plány na proočkování 75 procent lidí se posouvají do července. Zmínil, že USA jsou v očkování dál, takže vyšší část tamní výroby vakcín se bude moci využít v evropských státech.

V ČR jsou zatím čtyři druhy vakcín. Tři se podávají ve dvou dávkách, u čtvrté stačí dávka jedna. Podle původního harmonogramu dodávek, který vláda schválila v lednu, mělo Česko dostat do konce srpna celkem téměř 11,4 milionu dávek vakcín od pěti výrobců. Počítalo se s naočkováním 6,68 milionu lidí.

V Česku žije podle údajů statistiků asi 8,7 milionu lidí nad 18 let. Pokud by měla proočkovanost dosáhnout 75 procent, očkovalo by se přes 6,5 milionu dospělých. Podle průzkumů měly v březnu zájem o očkování téměř dvě třetiny Čechů a Češek, v přepočtu tedy kolem 5,6 milionu dospělých. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) dnes řekl, že od července by se mohli začít hlásit a očkovat všichni zájemci.

Vakcína Sputnik V dosud nezískala souhlas od Evropské lékové agentury (EMA), která posuzuje mimo jiné bezpečnost léčiv. Využití ruské očkovací látky i bez evropského schválení jen s případnou výjimkou od českých úřadů prosazoval prezident Miloš Zeman. V neděli řekl, že o nasazení ruské vakcíny bude usilovat v případě, že bude nedostatek očkovacích látek.

Ruská strana Česku nabídla prodej 300.000 dávek Sputniku V, pak každý měsíc 150.000 dávek. Hamáček před necelými dvěma týdny oznámil, že odletí do Moskvy jednat o dodávkách, cestu pak zrušil. Označil ji za zastírací manévr kvůli postupu ČR po zveřejnění informací, že za výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014 stáli agenti ruských tajných služeb.