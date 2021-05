Hamáček měl v Moskvě vyměnit Vrbětice za Sputnik. Je to lež, tvrdí. Opozice chce, aby skončil

Hamáček je podle serveru podezřelý, že chtěl celou věc s Ruskem uhladit a jeho mise do Moskvy měla za cíl vyměnit mezinárodní skandál související s útokem ve Vrběticích za dodávky vakcíny Sputnik V a za možnost uspořádat v Praze politický summit Joe Bidena a Vladimíra Putina.

Měl to sdělit účastníkům schůzky, která se kolem moskevské mise uskutečnila ve čtvrtek 15. dubna v kanceláři ministra vnitra, tedy den poté, co Hamáček oficiálně oznámil cestu do Ruska.

To, že by měl Hamáček v Česku kauza ututlat výměnou za milion dávek Sputniku V ale Hamáček popírá. "Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy „Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků“ týkající se mé údajné snahy obchodovat informace z kauzy Vrbětice za dodávku vakcíny Sputnik V. Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo," tvrdí v prohlášení.

"Mohu potvrdit, že od 14. 4. proběhlo na MV několik schůzek za účasti ředitelů bezpečnostních složek, nejvyššího státního zástupce a velvyslance ČR v Moskvě. Jediným tématem schůzek byl dopad kauzy Vrbětice na bezpečnost státu a vztahy mezi Českou republikou a Ruskem, mimo jiné z toho důvodu, že média měla prokazatelně část informací o kauze Vrbětice a hrozil jejich únik. I z toho důvodu je konstrukce Janka Kroupy naprosto nelogická. V žádném okamžiku nebyl předmětem jednání jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací," dodal.

Podle opozičních politiků by měl Hamáček skončit. Šéf ODS Petr Fiala považuje za neuvěřitelné, že tímto způsobem ohrožoval bezpečnost a důvěryhodnost Česka a snížil se k takovému odpornému ‚obchodu‘. "Jan Hamáček by měl hned rezignovat, nemůže vést ministerstvo, které je zodpovědné za bezpečnost lidí. On naopak bezpečnost občanů přímo ohrožuje," uvedl v prohlášení.

Co se mělo dít na schůzce?

Beroun, Švejdar a Šimandl se podle zdrojů Seznam Zpráv snažili Hamáčka přesvědčit o tom, aby připravovanou cestu do Moskvy odvolal. Argumentovali tím, že v takovém případě žádný obchod není možný, natož, aby ho dělal ministr.

Všichni tři Seznam Zprávám potvrdili účast na schůzce, ne však konkrétní obsah jednání. "V každém případě všechna jednání byla vedena v zájmu České republiky, a to jak z pohledu zahraniční politiky, tak i bezpečnosti státu," sdělil serveru Šimandl.

Pivoňka podle zdrojů serveru původně Hamáčka podporoval, nakonec ale změnil názor. Měl to být právě on, kdo vicepremiéra posléze od cesty odradil, protože mu potvrdil, že by si Rusové případnou schůzku nahráli.

Pavel Zeman na schůzku dorazil později. Podle vyjádření pro Seznam Zprávy prezentoval reálné možnosti ukončení záležitosti, přičemž jednou z nich je odložení věci. Tuto argumentaci chtěl podle webu Hamáček využít při cestě do Ruska.