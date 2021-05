Hamáček: Informace serveru Seznam Zprávy je plná lží, nedávají smysl. Je to nejtěžší okamžik mého života

Nedává tak podle něj smysl verze serveru Seznam Zprávy, že chtěl na plánované cestě do Moskvy vyměnit informace o Vrběticích za dodávky vakcíny Sputnik V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze.

Hamáček potvrdil, že před vyhoštěním ruských diplomatů z ČR se v dubnu konala řada schůzek, včetně těch se zástupci tajných služeb. Zpráva webu Seznam Zprávy je však jinak podle Hamáčka plná lží, spekulací a šokovala ho. Hamáček je připraven okolnosti vysvětlit poslancům, protože se věc dotýká jeho, vládní sociální demokracie, ale i ministrových blízkých. "Jsem připraven za své dobré jméno ve Sněmovně bojovat," řekl.

Podle šéfa poslanců ČSSD Jana Chvojky sociální demokraté podpoří opoziční iniciativu, aby záležitost probrala Sněmovna na uzavřeném jednání. Umožní to vyvrátit některé fámy, míní.

Hamáček dopoledne uvedl, že v žádném okamžiku nebyl předmětem jednání před cestou do Moskvy "jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací". Ve Sněmovně doplnil, že takový plán by ani nedával smysl. Politici podle něj dostali 7. dubna od Bezpečnostní informační služby (BIS) informaci o ruském podílu na explozi, ale také zprávu, že s informací pracují některá média. "Ve chvíli, kdy od 7. dubna bezpečnostní komunita věděla, že na tom pracují média, nedává konstrukce Seznamu smysl," řekl. Doplnil, že Rusům by tak ani neměl co nabídnout či slíbit.

Zpráva Hamáčka šokovala, je podle něj plná lží a spekulací. "Je to asi nejtěžší okamžik mého života, a to mám za sebou relativně dlouhou politickou kariéru," prohlásil. Záležitost je poslancům ochotný vysvětlit. Na uzavřeném jednání pléna zopakuje zákonodárcům to, co v dubnu řekl na výborech zaměřených na bezpečnostní problematiku či v komisích kontrolujících tajné služby.

Situace před vyhoštěním ruských diplomatů podle něj standardní nebyla, má ale dojem, že skončila nezpochybnitelným úspěchem Česka. "Měl jsem pocit, že je čas oceňovat, chválit a děkovat, místo toho jsem si o sobě přečetl věci, kterým nemůžu uvěřit," konstatoval. Trvá na tom, že po celou dobu měl na mysli jen zájmy České republiky.

Než diplomacie přistoupila k vyhoštění Rusů, bylo třeba záležitost zkonzultovat se všemi dotčenými subjekty, řekl Hamáček. "Muselo se to zkoordinovat s prezidentem, je logické, že se toho účastnili ředitelé (tajných) služeb," prohlásil.