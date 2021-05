Hamáček očekává neúspěch opozice při hlasování o nedůvěře

Koalice Spolu a Pirátů a STAN sehnaly dost podpisů, aby Sněmovna o nedůvěře jednala. K prosazení návrhu potřebují alespoň 101 hlasů, přičemž společně jich mají 68. Počítat mohou s 19 hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie, rozhodující tak bude postoj komunistů s 15 poslanci, kteří se ještě rozhodnou podle názoru výkonného výboru. Ve Sněmovně je kromě dvou vládních a sedmi opozičních klubů ještě šest nezařazených poslanců.

Hamáček vyloučil, že by opoziční iniciativu podpořil některý z poslanců ČSSD. "Vašek Votava má svůj názor, ale nevěřím, že by hlasoval proti vlastní straně," řekl Hamáček na dotaz, zda by se proti vládě nemohl vyslovit například někdejší šéf rozpočtového výboru Václav Votava.

Hamáček kritizoval opozici za to, jak ke svému návrhu dospěla. "Já bych očekával, když jsme tak strašná vláda, která podle opozice devastuje zemi, že nás odvolají hned," uvedl. Poukázal na to, že Piráti a STAN nejdříve preferovali rozpuštění Sněmovny. "Nejdřív nemohli sehnat 50 podpisů, teď to v uvozovkách nějak upatlali, ale chtějí čekat, až vláda dokončí největší bezpečnostní operaci," připomněl, že na konci května skončí lhůta pro stažení ruských diplomatů po dubnovém rozhodnutí vlády.

Vicepremiér očekává, že se opozici vyslovit nedůvěru vládě nepodaří. "Ale je to absurdní a jen to ukazuje, jak se můžou národní zájmy stát strašně rychle nástrojem předvolební kampaně," řekl.

Kampaň před říjnovými volbami podle něj bude asi nejtvrdší a nejšpinavější v moderních dějinách. Pokud by ČSSD neuspěla a nedostala se do Sněmovny, Hamáček by v jejím čele skončil. "Pokud by sociální demokracie nebyla v Parlamentu, nemá cenu, abych tu stranu dál vedl," řekl.