Hamáček podává na novináře trestní oznámení. Chce 10 milionů korun

Podle webu Seznam Zprávy hovořil Hamáček na interní schůzce o úmyslu "vyměnit mezinárodní skandál" kolem Vrbětic za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Hamáček to odmítá. Server Seznam Zprávy je podle šéfredaktora Jiřího Kubíka připraven pravdivost svých zjištění u soudu prokázat.

Autoři reportáže se podle vicepremiéra mohli dopustit trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy. Omluvu žádá Hamáček také po lídrech opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 Petru Fialovi, Marianu Jurečkovi a Markétě Pekarové Adamové. "Velmi nevybíravě se vyjadřovali o mé osobě a já od všech, kdo mě označovali jako vlastizrádce, a já nevím, co vše dalšího, budu požadovat, aby se mi omluvili," řekl.

Hamáček považuje kauzu za nesmyslnou a postrádá jakýkoliv důkaz. Zdůraznil, že verzi serveru veřejně nepotvrdil žádný z účastníků schůzky, na kterou web odkazuje. "Naopak ti, kteří mohli, v rámci možností jasně popřeli spekulaci, že bychom něco takového plánovali," uvedl ministr. Seznam Zprávy měly dost času zprávu zkorigovat či stáhnout, míní. "Já jsem vláčen bahnem, označován za vlastizrádce a dostávám výhrůžné e-maily. Udělám vše, abych očistil svou čest a jméno sociální demokracie," doplnil.

Server Seznam Zprávy na svých informacích trvá. "Seznam Zprávy jsou připraveny pravdivost svých zjištění prokázat v případném soudním řízení. Reakce Jana Hamáčka přichází ve chvíli, kdy ještě na uzavřeném jednání Sněmovny nevystoupili klíčoví aktéři schůzky na ministerstvu vnitra z 15. dubna. Jejich veřejná vyjádření naše informace nevyvrátila," uvedl na twitteru Kubík.

Kroupa v médiích uvedl, že informace má web od více účastníků schůzky. "My samozřejmě jsme připraveni prokázat, že informace, které jsme napsali, jsou podložené a pravdivé. My jenom prostě důsledně chráníme naše zdroje," řekl dnes České televizi. Zdrojů informací má redakce víc, ne jenom jeden. "Nejsem schopen v tuhle chvíli čehokoliv, co by vedlo k odhalení mých zdrojů. Já ty lidi chci ochránit," dodal Kroupa.

Podle Hamáčka by však orgány činné v trestním řízení měly na základě jeho trestního oznámení prověřit, zda se autoři nedopustili trestných činů pomluvy, šíření poplašné zprávy a poškození cizích práv. "Podám i civilní žalobu na vydavatele, který je zodpovědný za práci svých lidí," prohlásil Hamáček. Je přesvědčen, že u soudu se svým desetimilionovým požadavkem uspěje.

Hamáček poděkoval za podporu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Předseda vlády dnes České televizi řekl, že informace o Hamáčkových plánech považuje za nesmysl. Hamáčkovi premiér věří. "Předseda vlády řekl, že mám jeho plnou důvěru. Premiérovi děkuji a důvěry si vážím," řekl Hamáček.