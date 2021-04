Kvůli Rusku zasedne bezpečnostní výbor. Podle Hamáčka nelze odkrýt Rusům vše, co víme

Při případném odtajnění materiálu Bezpečnostní informační služby (BIS) o možném zapojení Ruska do výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014 je nutné zajistit i to, aby se Rusko nedozvědělo vše, co Česko o jeho operaci ví. Novinářům to dnes řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Veřejnost by se ale měla dozvědět dost informací, aby se mohla přesvědčit o správnosti postupu českých úřadů, doplnil.