Hamáček: Zvážíme další kroky proti Rusku, česká ambasáda bude paralyzovaná

Rusko vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády včetně zástupce velvyslance, ze země musejí odjet do půlnoci. "Reakce je silnější, než jsme očekávali. Je to víc diplomatů, než my jsme vypověděli zpravodajských důstojníků," konstatoval Hamáček.

Dodal, že Česko reakci očekávalo. "Takhle to v diplomacii chodí. Současně ale ČR nic neprovedla a my se stali obětí ruských operací. Rusové možná i tou razancí reakce dávají najevo, jak moc jim vadí, že české bezpečnostní síly rozbily obě rezidentury SVR a GRU," uvedl.

O dalším kroku české diplomacie chce s Babišem jednat zejména kvůli vyhoštění zástupce českého velvyslance, které podle Hamáčka směřovalo "o stupeň výš" než český krok. "Setkám se s předsedou vlády a budeme diskutovat, zda a kdy je třeba přijmout další kroky z české strany," uvedl Hamáček.

Vyhoštění ruského velvyslance by bylo nejsilnějším krokem a de facto znamenalo konec diplomatických vztahů. "Toto si nemyslím, že je nejrozumnější, protože přese všechno ambasáda nějak musí fungovat a někdo na té ambasádě být musí, je logické, že velvyslanec. To, že vyhostili jeho zástupce, je něco, na co by ČR reagovat měla," prohlásil Hamáček.

O kauze dnes Hamáček informoval své protějšky na Radě pro zahraniční věci (FAC). Reakce označil za potěšující. "Chci poděkovat těm, kdo se už vyjádřili, ty výroky jsou silné a povzbuzující. Ukazuje, že ČR není sama a jsme schopni postupovat jednotně," řekl. Dnes se podle něj dají očekávat další vyjádření podpory a bude na jednotlivých státech, zda je doprovodí dalšími kroky.

České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Česko kvůli tomu vyhostilo 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, které považuje za členy ruských zpravodajských služeb. Ruská strana tvrzení odmítá, zareagovala vyhoštěním 20 lidí.

Vyhoštění 20 zaměstnanců českou ambasádu v Rusku paralyzuje

Vyhoštění 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě v principu velvyslanectví paralyzuje, řekl na dnešní tiskové konferenci vicepremiér a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Skončil celý politický i hospodářský úsek. Jediné, co nadále funguje, je podle něj konzulární úsek. Vyhoštěn byl i zástupce českého velvyslance Vítězslava Pivoňky.

"Budeme řešit i praktické věci, jak zajistit chod ambasády. Nasměřujeme tam asi některé diplomaty z generálních konzulátů, které nám v Rusku zůstaly," řekl Hamáček. Česko má generální konzuláty v Petrohradu a Jekatěrinburgu. "Pro ambasádu jako takovou je to obrovská rána," dodal vicepremiér.

Češi vyhoštění z Moskvy by se měli vrátit dnes večer. Česká republika pracuje na vyslání vládního speciálu, koordinuje i odjezd Rusů vyhoštěných z Česka.

Vyhoštění 18 ruských diplomatů z ČR, kteří byli identifikováni jako pracovníci ruských tajných služeb, oznámil Hamáček v sobotu večer. Hájil to jako logický krok kvůli důvodnému podezření, že do výbuchu v areálu skladu a zbraní ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni dva agenti ruské vojenské služby GRU. Vyhoštění jejich kolegů z GRU a SVR, což je Služba vnější rozvědky, bylo podle Hamáčka nutné.

Ruská reakce je podle vicepremiéra silnější, než se čekalo, bude proto jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o tom, zda je na místě další krok z české strany.

Ruská federace má dlouhodobě v České republice asi dvojnásobně diplomatů a personálu velvyslanectví, než je tomu u zastoupení Česka v Rusku. Na velvyslanectví Ruské federace v Praze působí kolem 120 zaměstnanců, z toho přes 40 diplomatů. Na českých zastoupeních v Rusku působí kolem šesti desítek zaměstnanců. Na dotaz ČTK to v neděli uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

"Rusové nám (do šíře personálního zastoupení ambasády) započítávají i ruské pracovní síly a tvrdí, že máme velkou ambasádu. My říkáme, že musíme počítat pouze občany České republiky. To je další diskuse, kterou vedeme," řekl Hamáček. Poděkoval zaměstnancům velvyslanectví a řekl, že jej mrzí, že vinou Ruské federace jim bylo tak zasaženo do životů.