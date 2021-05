Hasiči budou v úterý rozvážet milionu antigenních testů pro školy

ČTK to dnes sdělila mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) Nicole Studená. Zakázku na dodání 5,6 milionu antigenních testů do škol vyhrála v minulém týdnu firma Targo Promotion. Jde o neinvazivní testy s odběrem z přední části nosu od čínského výrobce Sejoy. Testy budou školám poskytnuty ve dvou distribucích.

"Zapojeno bude celkem šest vozidel Záchranného útvaru HZS ČR a 13 příslušníků a devět vozidel Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR s devíti zaměstnanci. V krajích pak zajistí další distribuci do obcí s rozšířenou působností většinou HZS krajů," uvedla mluvčí k rozvážce první části testů. Nakládka ve skladu začne v úterý v 8:00, přítomen bude i zástupce ministerstva školství, dodala.

Dodávka bude sloužit pro potřeby škol v období od 24. května zhruba do 13. června. Do 21. května mají školy rezervu antigenních testů na krajských pracovištích Národního pedagogického institutu (NPI). Firma Targo Promotion začala s dodávkou antigenních testů v minulém týdnu, kvůli potřebě dostat testy do škol co nejrychleji se podle předsedy Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavla Švagra řešila možnost distribuce prostřednictvím hasičů přímo do jednotlivých krajů rovnou ze skladu dodavatele. Ministerstvo školství informovalo v minulém týdnu školy, že nejpozději do středy 19. května obdrží kraje dodávku antigenních testů pro školy, které by jim měly vystačit do 13. června. Druhá část testů má termín dodání do 24. května.

Distribuční seznamy pro dodávku jsou stanoveny na základě údajů o počtu pracovníků a žáků, které školy vykázaly v dotaznících. Školy dostanou na každého žáka a zaměstnance jeden antigenní test na každý týden výuky.

SSHR vypsala ještě jedno výběrové řízení na 4,7 milionu antigenních testů pro školy, které by měly pokrýt potřeby škol od půlky června do konce školního roku. Počty testů pro toto období se stanoví v mimořádném dotazníku, které budou školy vyplňovat nejspíš na přelomu května a června. Budou v něm vykazovat pouze odhadovaný zůstatek testů k 13. červnu. Pokud školy ministerstvu oznámí, že se rozhodly zajistit testování prostřednictvím testů PCR, ministerstvo jim poskytne antigenní testy jen pro období do závazně oznámeného data přechodu.