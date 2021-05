Hasiči začali rozvážet dalších 2,9 milionu testů pro školy

Zakázku na dodání celkem 5,6 milionu antigenních testů do škol vyhrála v minulém týdnu firma Targo Promotion s neinvazivními testy s odběrem z přední části nosu od čínského výrobce Sejoy. Testy dostanou školy během dvou rozvážek.

Do dnešního rozvozu z ruzyňského letiště do krajů se zapojilo šest vozidel hasičského záchranného útvaru a 13 jeho příslušníků a devět vozidel Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR s devíti zaměstnanci. Přítomen byl podle hasičů i zástupce ministerstva školství.

Dodávka bude sloužit pro potřeby škol od pondělí 24. května zhruba do 13. června. Do pátku 21. května mají školy rezervu antigenních testů na krajských pracovištích Národního pedagogického institutu.

Ministerstvo školství v minulém týdnu informovalo, že nejpozději do této středy obdrží kraje dodávku antigenních testů pro školy, které by jim měly vystačit do 13. června. Druhá část testů má termín dodání do 24. května. Školy dostanou na každého žáka a zaměstnance jeden antigenní test na každý týden výuky.

SSHR vypsala ještě jedno výběrové řízení na 4,7 milionu antigenních testů pro školy, které by měly pokrýt potřeby škol od půlky června do konce školního roku. Počty testů pro toto období se stanoví v mimořádném dotazníku, které budou školy vyplňovat nejspíš na přelomu května a června. Budou v něm vykazovat pouze odhadovaný zůstatek testů k 13. červnu. Pokud školy ministerstvu oznámí, že se rozhodly zajistit testování prostřednictvím přesnějších PCR testů, ministerstvo jim poskytne antigenní testy jen pro období do závazně oznámeného data přechodu.