Havlíček by chtěl ministerstva průmyslu a dopravy sloučit do jednoho rezortu

"Ministerstvo průmyslu a obchodu mám ambici ukázat jako rezort spojený ve smyslu dopravy a průmyslu a vytvořit zde rezort hospodářství po vzoru nejvyspělejších zemí, který by měl pod sebou infrastrukturu průmyslovou, infrastrukturu dopravní, infrastrukturu energetickou, a to by bylo provázáno obchodem moderního střihu, službami a výzkumem a inovacemi. Toto všechno by mohlo vzniknout spojením rezortů průmyslu a dopravy," řekl ministr.

Znamenalo by to podle něj zásadní posílení obou rezortů. Havlíček řekl, že z vlastní zkušenosti může posoudit, že se to dá zvládnout a "uřídit". "Jsou tam skvělé synergické efekty, ať už čistá mobilita, doprava, stavebnictví, stavební investice, letecký průmysl, letecká doprava, takhle můžeme pokračovat. To znamená, z mého pohledu to dává smysl, a pokud půjdeme tímhle směrem, tak třeba projekty tohoto charakteru, které jsou spojeny s velkými investicemi a současně s inovacemi, tak by bylo úplně ideální pod takovýmto rezortem hospodářství realizovat," řekl Havlíček.

Ministrem průmyslu a obchodu a vicepremiérem pro hospodářství je Havlíček od dubna 2019. Loni v lednu se ujal i řízení ministerstva dopravy.