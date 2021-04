Havlíček hájil omezení obchodu a služeb, není dle něj v rozporu s rozsudkem NSS

Nejvyšší správní soud ve čtvrtek oznámil, že zrušil celé mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které kromě jiného omezuje provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Zásah má několikadenní odklad, vstoupí v platnost čtvrtý den po právní moci soudního rozhodnutí, tedy po jeho doručení aktérům. Vláda dnes dopoledne v reakci na to schválila nové opatření o omezení obchodu, uvedl mluvčí kabinetu.

"Podle našeho názoru trvání omezení maloobchodního prodeje a služeb není v rozporu s rozsudkem soudu," řekl Havlíček. Soud se podle něj vyjádřil zejména k omezení hromadných akcí.

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík naopak prohlásil, že vláda jednala nezákonně a soudem zamítnutým opatřením překročila své kompetence, které si podle něj vymyslela. Označil to za krátkozraké a varoval, že to bude stát spoustu peněz na odškodnění. Argument, že není možné otevřít obchody kvůli epidemii, nyní absolutně neobstojí, uvedl.

Chce, aby Sněmovna mimo jiné konstatovala, že současné uzavření maloobchodu je protiprávní a neodpovídá znění pandemického zákona.

"Jsme v situaci, kdy to vypadá, že máme jednou nohou nakročeno k tomu, abychom se z toho téměř dostali,“ řekl Havlíček. "Nezkažme si to, není to o politice, o idelologii,“ poznamenal. Pokud budou čísla klesat ke 100 nakažených na 100.000 obyvatel, vláda by mohla 3. května uvolnit obchody, uvedl.