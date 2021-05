Havlíček: Pokračovat zřejmě bude kompenzační bonus i další podpůrné programy

Rusko, které loni jako první na světě schválilo vakcínu proti covidu-19, nyní podle agentury AP zaostává ve snaze naočkovat své obyvatele. Vyvolává to pochyby ohledně ambiciózního cíle ruských úřadů, které chtějí do poloviny června nechat očkovat přes 30 milionů lidí a do srpna skoro 69 milionů z celkových zhruba 146 milionů obyvatel země, píše AP.