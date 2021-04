Helikoptéra Ingenuity na Marsu úspěšně vzletěla a přistála

Americká vesmírná agentura NASA dnes potvrdila, že se jí podařilo krátce vzletět a následně přistát s malou výzkumnou helikoptérou Ingenuity na povrchu Marsu. Jde o historicky první kontrolovaný let motorizovaného stroje na povrchu cizího vesmírného tělesa. Vědci mají nyní v plánu několik dalších, náročnějších, testů. Jejich cílem je zjistit, zda by mohly létací stroje do budoucna sloužit k prozkoumávání cizích planet.