Hnilička odstupuje z pozice šéfa NSA. Podle opozice se jím ani neměl stát

Chtěl být také u toho, kdy se jeho úřad vypořádá se zjištěními kontroly ministerstva financí. Nakonec jeho odchod přichází v den, kdy má vláda projednávat další postup uvolňování amatérského sportu. Od příštího týdne by mohly i kolektivní sporty trénovat v halách a na obzoru jsou i soutěže.

Za klíčové považoval Hnilička zrychlení vyplácení dotací z programu Můj klub, který je určen přímo klubům podle jejich mládežnické základny. "Bylo důležité právě v době koronavirové podpořit sportovní organizace, aby nezanikly," řekl novinářům. Kontroloři podle zjištění serveru Seznam Zprávy vyčítali jeho agentuře, že si v zájmu urychlení výplaty peněz najala externí firmu na pomoc se zpracováváním žádostí. "Některá spolupráce navázaná na externí výpomoc prošla i jednáním vlády. Uvidíme, jak to dopadne," poznamenal k tomu Hnilička.

Souběžně vyjednával s ministerstvem zdravotnictví a dalšími odpovědnými institucemi podmínky, kdy a jak by se mohli amatéři znovu vrátit ke sportu. Od loňského října s krátkou předvánoční pauzou nesměli organizovaně sportovat více než půl roku. Minulý týden se dohodl s premiérem Andrejem Babišem a hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou na návrhu, který bude mít dnes vláda na stole.

Od 24. května by se měl zvýšit limit pro sportování uvnitř ze současných deseti na třicet lidí, venku by to měly být až padesátičlenné skupiny. Další uvolnění by mělo následovat znovu po týdnu. Návrh počítá s tím, že by od 31. května mohlo sportovat až sto lidí uvnitř a 200 lidí venku. Zároveň by měly být povoleny amatérské soutěže.

"Několik týdnů po sobě jsem si říkal, co je potřeba dotáhnout. Především kvůli amatérskému sportu, ten profesionální běžel. Jsem rád, že se vracíme na sportoviště a děti se vrací na sportoviště. Vnímám to tak, že teď už to nabírá pozitivní trend a už jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl," popisoval své myšlenkové pochody.

Několik let strávil v politice, ale pořád se cítí být spíš "sporťákem". A až si odpočine, tímto směrem by se chtěl ubírat. "Nějakou nabídku mám. Jsem z hokejového prostředí. Ti už mě oslovili dříve, protože si uvědomovali, pod jakým stresem jsem byl. Nejdřív si potřebuju odpočinout. Rád bych pokračoval možná na hokejovém svazu, odkud jsem přicházel. Musím se s jeho představiteli domluvit," přemítal.

Rád by ale také zužitkoval širší záběr, který jako vládní zmocněnec pro sport a předseda agentury získal. "Mám spoustu přátel a kontaktů, které jsem posbíral po cestě. Máme 120 svazů, to je spousta sportů. Není to jen o hokeji a fotbale, jak jsem si ze začátku představoval," doplnil Hnilička.

Byl by rád, kdyby jeho nástupce pokračoval v cestě, kterou v nově zřízené organizaci započal. Vznikem Národní sportovní agentury získalo sportovní prostředí samostatný úřad, který hájí jeho zájmy. Na ministerstvu školství se sport ocital často stranou zájmu jako "vedlejší" agenda.

"Bude dobré, když se podaří navázat na ten trend, který jsme nastínili. Pozitivní stránkou byla komunikace se sportovními organizacemi. Není to všechno jenom o penězích. Ta komunikace, kdy organizace vědí, na čem jsou, je velmi důležitá," přál si Hnilička.

Opoziční politici uvítali Hniličkovu rezignaci na post šéfa sportovní agentury

Místopředseda sněmovního podvýboru pro sport a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda (ODS) nebo lidovecký předseda Marian Jurečka uvítali rezignaci Milana Hniličky na post předsedy Národní sportovní agentury (NSA). Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se jím vůbec neměl stát.

Hnilička dnes novinářům řekl, že důvodem jeho odchodu je enormní pracovní vytížení, které už nehodlal dál podstupovat a s výsledky kontroly ministerstva financí nesouvisí.

"Je škoda, že Milan Hnilička nerezignoval dříve, ačkoliv bylo jasné, že na řízení tak důležitého úřadu nemá. Mohl tak ušetřit nejen svoji pověst, ale především zachovat kredibilitu nově zřízené Národní sportovní agentury, která je životně důležitá pro podporu sportu v naší zemi," uvedl Janda, podle kterého za problémy kolem NSA nese zodpovědnost i premiér Andrej Babiš, pod nějž vedení agentury spadá.

Někdejší hokejový brankář Hnilička byl pod tlakem od ledna, kdy se navzdory vládním opatřením proti koronaviru zúčastnil oslavy v Teplicích. Server Seznam Zprávy také upozornil, že agentura pro schvalování dotací angažovala externí firmu. V agentuře proto byla kontrola ministerstva financí, která zjistila i další nedostatky.

"Za poslední měsíce jsme měli velké množství podnětů na velmi špatnou práci Národní sportovní agentury," řekl dnes ČTK Jurečka. Mnohé sportovní oddíly podle něj hlásily výrazně zpožděné financování i špatnou komunikaci s touto agenturou, která na konci loňského roku zažila "velmi zvláštní personální výměny".

"Samozřejmě to, že tato sportovní agentura nefungovala, jak by fungovat měla, bylo dáno i špatnou legislativní přípravou," upozornil Jurečka, podle kterého bude po odchodu Hniličky z čela agentury šance zlepšit její fungování a zprůhlednit financování sportu. "To, že je někdo dobrý brankář, ještě neznamená, že bude dobrý manažer. V tomto případě se to bohužel úplně naplno potvrdilo," řekl Jurečka.

Podle Pekarové Adamové se Hnilička předsedou agentury vůbec neměl stát. "Všechna čest jeho hokejovému umění, ale manažerská funkce je o něčem jiném. Těším se, až po volbách místo tváří nastoupí odborníci," uvedla na twitteru.

Senátor Mikuláš Bek poznamenal, že NSA nikdy vzniknout neměla. Když už vznikla, měla být postavena jako standardní grantová agentura, jež má v čele kolektivní orgán, ne jako autokratická struktura vůdcovského typu, míní.

Ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová se k záležitosti na dnešní tiskové konferenci nechtěla příliš vyjadřovat, jde podle ní o čerstvou informaci.