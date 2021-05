Horní úsek kabinové lanové dráhy na Sněžku opět zastavil silný vítr

Česká ekonomika v letošním roce stoupne o tři procenta a příští rok by měl růst zrychlit na 3,9 procenta. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí k vývoji ekonomiky na základě prognóz 16 tuzemských odborných institucí. V letech 2023 a 2024 by měl růst ekonomiky zpomalit k zhruba třem procentům. Inflace by měla postupně klesat a koruna posilovat.