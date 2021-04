Hospodářská komora chce jednat o podmínkách otevření obchodů a služeb

Provozovatelé obchodů a služeb si podle Dlouhého nepřejí bezhlavé rozvolnění protiepidemických opatření, kdy by po krátké době hrozila opětovná uzávěra. Chtějí ale jednat o rozumných podmínkách, které by zajistily dlouhodobý provoz. Podnikatelé jsou podle Dlouhého ochotni i po vzoru ze zahraničí provést testovací fungování, které by systém bezpečného provozu ověřilo.

Podnikatelské organizace mají připravena pravidla otevření za přísných podmínek. Dlouhý upozornil, že vláda ale na tyto návrhy nereaguje. I proto se provozovatelé vnitřních sportovišť, fitness center, bazénů a saun rozhodli k Nejvyššímu správnímu soudu podat návrh na zrušení části opatření ministerstva zdravotnictví zakazující jejich provoz.

K urychlení návratu k běžnému fungování by mohla pomoci mobilní aplikace. Lidé by v ní našli podniky, které se zavázaly k dodržování nastavených pravidel, zároveň by jejím prostřednictvím prokázali svou bezinfekčnost.

"Podnikatelé nabízejí státu spolupráci na jejím vývoji. Stát by ale musel mít zájem na tomto řešení s podnikateli spolupracovat. Zapojení státu je ale nezbytné. Už jen proto, že by aplikace byla propojena s informačními systémy státu," uvedl průkopník v elektronizaci veřejné správy Zdeněk Zajíček, který stojí za vznikem CzechPointů nebo datových schránek.

Hospodářská komora je připravena aplikaci spustit od 1. května. "Neslibujeme, že to bude hned ideální. Proto chceme aplikaci pilotně testovat v květnu ve vybraných provozovnách," řekl Dlouhý. Plně by podle něj mohla fungovat od léta.

Například Český svaz pivovarů a sladoven prosazuje koncept Bezpečné restaurace, kde by platily kromě známých pravidel ohledně rozestupů i principy omezení skupinek zákazníků. "To nejmenší, co může nyní stát udělat, je otevření zahrádek. Lidé se potřebují setkávat. Navíc epidemiologická situace se zlepšuje a s příchodem jarního počasí bude sdružování lidí narůstat na intenzitě. Otevření zahrádek za definovaných hygienických podmínek je rozhodně s ohledem na zdraví obyvatel lepší, než nekontrolovatelné živelné shromažďování," uvedla ředitelka svazu Martina Ferencová.

Nyní mohou být otevřeny jen vybrané obchody jako potraviny, drogerie, lékárny a ze služeb například čistírny, zámečnictví či servisy aut. Nově vytvořený odborný tým nyní podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) připravuje různé scénáře pro uvolnění jednotlivých odvětví. Mezi jednotlivými rozvolňovacími fázemi by podle něj měly být dvoutýdenní rozestupy. "Podle našich dílčích informací by se mělo k rozvolnění přistoupit přespříští pondělí," podotkl Dlouhý.