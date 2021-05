Hospodářská komora odmítá pojišťování cizinců výlučně u VZP

Návrh ve Sněmovně předložili poslanci ANO Věra Adámková a Miloslav Janulík. Svůj návrh zdůvodnili mimo jiné tím, že z okruhu pojišťoven poskytujících cestovní zdravotní pojištění cizinců na území České republiky disponuje zmíněná pojišťovna největší sítí smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

"Zdravotní pojištění cizincům ze zemí mimo EU a států se specifickým režimem na základě příslušného povolení kryje náklady zdravotní péče poskytnuté na území ČR. Poskytuje jej pět komerčních pojišťoven, a to Ergo, Maxima, Slavia, Uniqa a dceřiná pojišťovna státem ovládané Všeobecné zdravotní pojišťovny s názvem Pojišťovna VZP," uvádí Hospodářská komora. Podle ní se týká víc než 60.000 cizinců, kteří za něj ročně zaplatí 600 až 800 milionů korun.

Komora uvádí, že pokud by poslanci tento návrh do zákona vložili, zrušili by celé pojistné odvětví a vyvlastnili by nynější obchodní vztahy z rukou komerčních pojišťoven ve prospěch jedné z nich. I po uplynutí pětiletého monopolu Pojišťovny VZP by totiž zákon umožnil v tomto oboru podnikat výhradně dceřiným společnostem zdravotních pojišťoven, což kromě PVZP nesplňuje ani jedna z ostatních pojišťoven, které v současné chvíli pojištění nabízejí.

Poslanci ale tvrdí, že je v zájmu ČR, zdravotnických zařízení i pojištěních cizinců, aby pojištění nabízely komerční pojišťovny vlastněné zdravotními pojišťovnami. "Jen tak bude zajištěno uplatnění veřejného zájmu prostřednictvím kontroly ze strany jmenovaných zástupců do správních rad zdravotních pojišťoven," uvedli ve zdůvodnění svého návrhu. "Dotyčné komerční pojišťovny jsou již v současné době dvě a vznik dalších není vyloučen, čímž dlouhodobě nedojde k omezení hospodářské soutěže. Navíc mohou tyto pojišťovny pomoci formou dividend zdravotním pojišťovnám," dodávají poslanci.

Poslaneckým návrhem se zabýval sněmovní bezpečnostní výbor, stanovisko k němu ale nezaujal. Novelu zákona by měla Sněmovna schvalovat na své nynější schůzi.