Hospodářská komora vyzvala vládu k uvolnění zahrádek a sportovišť

Podnikatelé se potýkají kvůli protiepidemickým nařízením s velkými problémy, někteří činnost ukončili, další to zvažují. Vláda by proto měla zahájit také jednání o podpoře hospodářství v následujících měsících. HK to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Vláda chce opatření uvolňovat na základě šesti balíčků. Určující je počet nakažených za sedm dní na 100.000 obyvatel, není to ale jediný ukazatel, kterým se vládní představitelé řídí. V pondělí budou smět otevřít všechny obchody a zbývající služby, s tímto uvolněním se počítalo za předpokladu, že počet nakažených klesne pod 100 na 100.000 lidí. V ČR je k dnešku za poslední týden 118 potvrzených případů koronaviru na 100.000 obyvatel.

Otevření venkovních prostor gastronomických podniků a hotelů na 25 procent kapacity je obsaženo ve čtvrtém balíčku, kdy by měl počet nakažených klesnout pod 75 na 100.000 obyvatel. Za této podmínky by mohli lidé i do vnitřních sportovišť v režimu instruktor na jednoho klienta. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dříve řekl, že s povolením zahrádek restaurací se počítá nejdříve od 17. května.

Podnikatelé zákazníkům podle HK nabízejí bezpečný provoz, režimová a hygienická opatření. Prezident HK Vladimír Dlouhý připomněl, že komora vyvinula mobilní aplikaci, která zákazníkům umožňuje vyhledat tyto provozovny ve svém okolí. Stát tuto iniciativu podle něj ale zatím přehlíží.

Provozovatelé uzavřených nebo omezených podniků si podle prezidenta HK Vladimíra Dlouhého nepřejí bezhlavé uvolňování opatření, kvůli kterému by brzy museli čelit dalšímu zákazu činnosti. "Přicházíme proto jen s malými požadavky, které ale budou signálem, že děti si konečně užijí pobyt v přírodě, lidé si už můžou začít plánovat výlet s rodinou na hory nebo rezervovat dovolenou na léto," dodal Dlouhý.