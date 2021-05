Hostinští se připravují na rozvolnění, hostů očekávají méně i kvůli počasí

Na jeho zahrádku, kde bývalo kolem 90 míst, se v souladu s vládními opatřeními vejde kolem 30 lidí. Navíc má být příští týden zataženo či deštivo, což mnohé zákazníky odradí.

Na zahrádkách budou muset být mezi stoly rozestupy alespoň 1,5 metru, stejná vzdálenost bude muset být i od okolí, například chodníku. U stolu budou smět sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. Lidé budou muset mít koronavirové testy nebo budou muset být očkovaní nebo po prodělání koronaviru. Zodpovědnost ale nebude na hostinských, zákazníci budou muset mít připravené doklady pro případnou kontrolu.

"Zahrádka vždycky znamenala 20 až 30 procent byznysu," řekl Kastner. Podle něj uměla dodat dodatečné prostředky, na druhou stranu restauratéři pro její obsluhu musí zaměstnávat další pracovníky, což pro provozovatele znamená náklady. "Budeme moci servírovat jídlo, což je pro nás stěžejní," dodal.

Podle Kastnera využijí restauratéři všechny možnosti, jak prostory zahrádek co nejvíce rozšířit.

To ale třeba v Dejvické sokolovně možné není. "Na chodníku musí zůstat průchozí metry," vysvětlil Zvěřina. Podle něj v pondělí ani nedorazí do práce veškerý personál, protože by neměli co dělat. Zatím připravil omezený jídelní lístek, kde ještě budou loňské ceny bez budoucího zdražování, které se podle něj kvůli dodavatelským cenám dotkne mnohých hospod.

Pivovary doufají, že se lidé do restaurací vrátí. "V posledních dnech a týdnech jsme se připravovali také na zavážení hospod a restaurací, což je teď, podobně jako loni touto dobou, obzvlášť náročné. Znamená to totiž zavést najednou několik tisíc provozoven. Přes vysoký počet ale vše stíháme v termínu tak, jak si hospodští objednávají. Minulý týden jsme pivo distribuovali do téměř 3000 restaurací, tento týden jejich počet přesahuje 7000, z toho je přes 200 tankoven," řekl ČTK mluvčí české pivovarské jedničky Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář. Další provozovny budou podle něj následovat v příštím týdnu.

Stravenková společnost Edenred očekává, že tržby restaurací z prodeje jídel začnou po otevření zahrádek růst postupně, podobně jako při loňském rozvolňování. Loni v květnu po otevření zahrádek měly restaurace o 64 procent tržeb méně, druhá polovina loňského května znamenala zhruba dvě třetiny tržeb běžného měsíce. "Každopádně ale z rozhovorů s hostinskými i z reakcí strávníků víme, jak moc se lidé zpět na obědy do restaurací těší. Svoji roli sehrává i fakt, že roste počet lidí s očkováním, kteří již nemají obavy z návštěv restaurací," podotknul šéf pro inovace Edenredu Jakub Ryba.

Některé pivovary si na rozvolnění připravily speciály. "Rodinný pivovar Svijany pro tuto netrpělivě očekávanou událost připravil další várku sudového piva Svijanský Svátek, s nímž už loni oslavil červnové otevření restaurací a Vánoce," uvedl za pivovar Luboš Spálovský.