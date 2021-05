Hotely a penziony by se mohly otevřít od 24. května, uvedl Havlíček

Zakázku na dodání 5,6 milionu antigenních testů do škol vyhrála firma Targo Promotion, která dodá testy od výrobce Sejoy z Číny za 27,49 Kč za kus bez DPH. ČTK to dnes sdělil předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Šlo o nejnižší nabídku, žádná z osmi firem, které se do tendru přihlásily, nebyla vyloučená. Celkem by tak měly testy stát zhruba 154 milionů Kč.