Hudeček žádá za opencard odškodné 7,6 milionu, Vorlíčková 12,5 milionu Kč

K očkování proti covidu-19 se do 08:00 ráno registrovalo asi 50.000 lidí ve věku 35 až 39 let, pro které byly dnes registrace spuštěny. Na twitteru o tom informovali zástupci projektu Chytrá karanténa. U předchozí skupiny ve věku 40 až 44 let, která se hlásila před týdnem, byl zájem do rána skoro dvojnásobný. Od úterní půlnoci by se měla možnost přihlašování otevřít pro všechny nad 30 let.