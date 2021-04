Hygienici od pondělí vyrazí na kontroly znovuotevřených služeb

V květnu přijde do Česka 2,85 milionu dávek vakcíny proti koronaviru

V květnu přijde do České republiky 2,85 milionu dávek vakcíny proti covidu-19. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Zdravotníci ve čtvrtek aplikovali zatím nejvíc dávek za den, přes 72.800. Plně očkován je v Česku téměř milion lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.