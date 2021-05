I druhý zámořský celek vstoupil do MS porážkou. USA prohrála s úřadujícími mistry z Finska 2:1

Reprezentanti země tisíců jezer sice mohou být spokojeni s konečným výsledkem, nikoli moc s tím, jakým způsobem vstoupili do zápasu. Do toho totiž daleko lépe vstoupili Američané. Daleko lépe se pohybovali a vytvořili si několik slibných příležitostí. Jak šanci Blackwella, tak i Labanca ale finský gólman Olkinuora vychytal. Na co už nestačil, tak to byla střela Robinsona. Ten ale tehdy ještě horní tyč.

Po první pauze se ale na led vrátili daleko lepší Finové. Ruotsalainen a Sund měli své šance, ale úspěšnější byl ve 27. minutě sváteční střelec Ohtamaa, jehož ránu tečoval jeden z amerických obránců tak nešťastně, že nejenže se mu kvůli tomu zlomila hokejka, ale hlavně že poté puk zamířil za Petersonova záda. Psala se 35. minuta, když se Finům nepodařilo využít přečíslení čtyři na jednoho a když z toho nakonec vznikl americký brejk. Garland ale proti gólmanu Olkinuorovi tehdy neuspěl. Zanedlouho tak vypukla radost na finské straně, když si Pakarinovo zakončení srazil nešťastně svým betonem do branky gólman Petersen. Američanlm se podařilo snířit v závěru druhé třetiny po parádní rychlé akci. Robertson dostal do útočného pásma přihrávku od obranné americké modré čáry vzduchem, dokázal si ji efektně ztlumit a zpracovat a poslal pak puk mezi betony finského gómana, 2:1 pro Finy.

Ve třetí třetině už gól ani na jedné straně nepadl. Nepodařilo se to ani Finu Anttilovi a ke gólu nepomohla ani téměř dvouminutová hra Američanů bez brankáře. Během ní byl nejblíže ke gólu Boyle, ale ani ten skóre nezměnil.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (22.5.2021):

SKUPINA B:

Finsko - USA 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 27. Ohtamaa (Mäenalanen, Anttila), 36. Pakarinen (Määttä, Pokka) - 39. Robertson (Wolanin)