Imex Group podala kvůli Vrběticím podněty týkající se policejního prezidenta Švejdara

Na schůzce se řešila Hamáčkova cesta do Ruska, Hamáček podle serveru Seznam Zprávy plánoval "výměnu mezinárodního skandálu" kolem Vrbětic za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Okolnostmi jeho neuskutečněné cesty do Moskvy se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Hamáček informace serveru odmítá a plánuje se bránit soudně i trestním oznámením, server na svých informacích trvá.

Ondruš už 2. května na Švejdara podal trestní oznámení související s poskytováním informací prezidentovi republiky. Ve čtvrtek pak za Imex podal Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) podnět týkající se schůzky u Hamáčka.

"Účast policejního prezidenta na jednání s Hamáčkem může být posuzována jako kázeňský přestupek, protože tam neměl co dělat. Pokud se prokáže, že to, co napsal Janek Kroupa (na serveru Seznam Zprávy), je pravda, pak by se jednalo o trestný čin," uvedl Ondruš. Dodal, že situace má ještě jeden aspekt. "A to ten, že policejní rezident v případě, že se mohlo jednat o trestný čin, nesplnil ohlašovací povinnost," uvedl Ondruš.

Stejný podnět podle něj odešel ministrovi vnitra, který vůči policejnímu prezidentovi vykonává působnost služebního funkcionáře. "Dnešního dne ráno odešlo, aby schůzku u Hamáčka posoudil Hamáček. Bohužel to neobejdeme. Správní řád říká, že v případě ústředních správních úřadů, to znamená ministrů, nelze podjatost aplikovat," řekl Ondruš.

Znamená to podle něj to, že i když se věc Hamáčka přímo týká, musí to projednat. "Takže to podáváme i ministrovi, aby posoudil, jestli to, že tam policejní prezident byl a seznamoval se s těmi věcmi, bylo v pořádku. Ministr vnitra nejlépe ví, co tam říkal," řekl právník. Dodal, že se zaměří ještě na úniky informací do sdělovacích prostředků.

Podle českých bezpečnostních složek se na výbuchu muničního areálu ve Vrběticích podíleli příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU. NCOZ i tajné služby pracují s verzí, že cílem útoku byl materiál bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva. Tato zásilka mohla být podle policejního vyšetřovaní připravena pro export na Ukrajinu na podporu boje proti ruským separatistům. Zda do areálu vstoupili přímo dva příslušníci GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, zatím vyšetřování neukázalo, oba se jako inspektoři do skladu ale objednali.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Hamáček 17. dubna oznámili, že ČR v reakci na tuto věc vyhostí 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. Prezident Miloš Zeman se k případu poprvé vyjádřil o týden později, připustil i další vyšetřovací verzi.