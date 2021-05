Indická varianta koronaviru podle Británie očkované starší lidi nepostihuje

Hancock dnes řekl, že v Británii bylo potvrzeno 2323 případů výskytu varianty s označením B.1.617.2 a že v silně zasaženém městě Bolton na severozápadě Anglie tvoří většinu hospitalizovaných lidé, kteří nebyli očkováni, ačkoli už se mohli nechat očkovat. "To ukazuje, že nová varianta nemá sklon pronikat do starších očkovaných skupin a znovu to podtrhává důležitost očkování," řekl dnes Hancock v britském parlamentu.

Angličané ode dneška mohou díky další fázi uvolnění obejmout své přátele, sednout si na oběd a pivo dovnitř restaurace či odjet na dovolenou za hranice. Otevřely se také hotely, kina či krytá sportoviště. Nová, méně přísná pravidla začala platit i ve Walesu a Skotsku.

Podle čtyřetapového vládního plánu rozvolňování by měla 21. června padnout i poslední omezení spočívající v dodržování vzdáleností mezi lidmi. Úřad premiér Borise Johnsona však upozornil, že to v tuto chvíli ještě není definitivní. Přezkoumání pravidel sociálního distancování v Anglii by mohla vláda odložit kvůli šíření indické varianty koronaviru, uvedla dnes BBC.