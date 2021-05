Indie hlásí 3780 úmrtí nakažených covidem, nejvíce za jediný den

Do hlavního města Dillí dnes dorazily dva vlaky přezdívané "Kyslíkový expres", které přivezly zásoby zdravotnického kyslíku do přetížených nemocnic. Do různých částí Indie rozvezlo kontejnery s kyslíkem už 25 vlaků.

O zásilce dnes na twitteru informoval ministr železnic Pijuš Gojal. Vláda se podle agentury Reuters hájí, že země má dostatek zásob kyslíku, problémy v zásobování jsou ale údajně důsledkem dopravních komplikací.

V úterý počet oficiálně potvrzených případů nákazy koronavirem v Indii překročil 20 milionů, která se tak stala druhou zemí na světě po Spojených státech, která překonala temný milník. Podle matematického modelu pandemie Indie dnes dosáhla vrcholu druhé vlny. V důsledku rychlejšího šíření viru, než prognostici očekávali, se tak stalo o několik dní dříve, než byl předchozí odhad.