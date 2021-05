Indie hlásí opět nižší počet případů nákazy koronavirem za poslední den

Počet potvrzených případů nákazy v Indii, která má více než 1,3 miliardy obyvatel, má klesající tendenci už skoro tři týdny. Nejvíce nakažených za den tam zaznamenali 7. května, kdy se potvrdilo na 414.000 případů nákazy.

V absolutních číslech se Indie vzhledem k vysokému počtu obyvatel začátkem května dostala na první místo podle počtu nakažených. Po přepočtu na obyvatele na tom ale bylo mnoho zemí výrazně hůř. Například když epidemie kulminovala v České republice, objevilo se i více než 17.000 případů nákazy za den. Indie má zhruba 130krát více obyvatel než Česko, což znamená, že by musela mít maximum nových případů nákazy kolem 2,2 milionu za den, aby byla situace srovnatelná.

Poměr pozitivních testů se v této zemi drží pět dní v řadě pod deseti procenty, za poslední den to bylo osm procent pozitivní testů, uvedl deník The Times of India. V sobotu bylo podle něj provedeno v Indii dva miliony testů, zhruba stejně jako v předchozích dnech. Celkem dosud provedli v Indii na 343 milionů testů na nový typ koronaviru.

Koronavirus SARS-CoV-2, který se poprvé objevil koncem roku 2019 v Číně, se v Indii potvrdil dosud u 27,9 milionu lidí, z toho 325.972 zemřelo, vyplývá z dnes zveřejněných údajů ministerstva zdravotnictví.

Plně očkováno proti covidu-19 bylo v Indii zatím 44,4 milionu lidí, alespoň jednu dávku vakcíny tam dostalo 212 milionů lidí, z toho tři miliony za poslední den.

V celém světě už se eviduje na 169,8 milionu případů nákazy novým koronavirem a 3,5 milionu úmrtí. V počtu nákaz je Indie druhá za Spojenými státy, v úmrtích spojených s touto nemocí je Indie třetí po USA a Brazílii.