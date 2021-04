Indie hlásí opět přes 250.000 nakažených, začne očkovat všechny dospělé

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) žádá o předložení dalších důkazů ohledně zapojení ruských agentů do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Do doby, než budou předloženy přímé důkazy, by se podle něj neměly zhoršovat vztahy s jinými zeměmi.