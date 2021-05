Indie hlásí rekordních 4205 nových úmrtí s covidem za den

Kraje obdrží do 19. května testy, mají školám vystačit do půlky června

Nejpozději do středy 19. května obdrží kraje dodávku antigenních testů pro školy, které by měly školám vystačit do 13. června. Distribuční seznamy pro dodávku budou stanoveny na základě údajů o počtu pracovníků a žáků, které školy vykázaly v dotaznících. Do 21. května má ministerstvo školství v rezervách 600.000 antigenních testů na covid-19. Ministerstvo to školám napsalo v dopise, který má ČTK k dispozici.