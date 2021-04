Indie hlásí šestý den v řadě přes 300.000 nakažených

"Velký pokles v denních přírůstcích... je do velké míry dán velkým poklesem v testování. Nemělo by to být bráno jako známka klesajícího počtu případů, ale spíše jako záležitost, kdy mnoho pozitivních případů odhaleno nebylo," uvedl na svém twitteru profesor Ridžo John z Institutu managementu v indickém státě Kérala.

Indické úřady za uplynulý den evidují rovněž 2771 zemřelých s covidem-19, jejich skutečný počet však bude podle odborníků výrazně vyšší. Indie, která má zhruba 1,3 miliardy obyvatel, od vypuknutí pandemie zaznamenala více než 17,6 milionu infikovaných, z nichž 197.894 zemřelo.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes uvedla, že mnoho Indů míří do nemocnic zbytečně a krizi zhoršuje. Mluvčí WHO Tarik Jarasevic řekl, že "k problémům přispívá to, že mnoho lidí spěchá do nemocnic, i když lze zajistit domácí péči a sledování pacienta doma". Dodal, že část lidí k tomu vede fakt, že nemají dost informací a možnost se poradit. Jarasevic řekl, že nemocniční péče je nutná jenom u 15 procent nemocných a ještě méně jich potřebuje kyslík.

Podle něj by měla místní zdravotní střediska pacienty třídit a poskytovat rady k domácí péči. WHO poskytuje Indii nejpotřebnější vybavení včetně 4000 kyslíkových koncentrátorů.

Kvůli devastující epidemické situaci indická vláda v pondělí rozhodla o okamžitém zapojení armády do boje s pandemií. Británie, Německo nebo Spojené státy Indii přislíbily pomoc v podobě zdravotnických potřeb.

Dnes do Dillí dorazila první pomoc z Británie - zahrnuje 100 ventilátorů a 95 koncentrátorů kyslíku. Francie posílá Indii jednotky na výrobu kyslíku, kyslíkové kontejnery a respirátory. Americký prezident Joe Biden v pondělí oznámil, že USA do ciziny pošlou 60 milionů dávek vakcíny od firmy AstraZeneca, a podle stanice BBC největší část bude směřovat do Indie, i když Biden o konkrétních zemích nemluvil. Koordinátor Bílého domu pro boj proti koronaviru Jeff Zients, jehož citovala agentura AP, řekl, že chce administrativa pomoci v tom, co indická vláda požaduje nejvíc, a to je ochranné vybavení, testy, kyslík a léky.

Indie urychluje přepravu kyslíku speciálními vlaky a do Dillí dnes dorazil první z nich se 70 tunami kyslíku.

Řada zemí včetně Česka omezila cestování do Indie i z ní ve snaze zabránit rozšíření indické mutace koronaviru.

ČR ode dneška zakázala cesty do Indie. Indii nově zařadí mezi země, kde je extrémní riziko šíření nových mutací koronaviru. Do Česka se z Indie budou moci vrátit pouze Češi a rezidenti žijící v ČR. Před odletem z Indie budou muset absolvovat PCR test, poté do 24 hodin po vstupu na české území jej budou muset zopakovat. Třetí PCR test budou muset lidé absolvovat mezi 10. a 14. dnem od příletu. Po celou tuto dobu budou muset být v karanténě.

Nově dnes také Austrálie přerušila přímé letecké spojení s Indií, a to do 15. května.. Její premiér Scott Morrison ale také ohlásil zaslání pomoci v podobě 500 ventilátorů.