Indie láme další rekord. Přibylo přes 412.000 nově nakažených za jediný den

Nechte se v den zápasu očkovat na stadionu klubu New York Yankees nebo New York Mets a lístky na baseball jsou vaše. Takovou nabídku dnes Newyorčanům dal guvernér čtvrtého nejlidnatějšího státu USA Andrew Cuomo. Jde o jednu z několika nových iniciativ, které mají motivovat Američany k tomu, aby se šli nechat naočkovat proti covidu-19. V New Jersey a ve Washingtonu mohou lidé k očkování dostat pivo.