Írán skoro na čtyři měsíce zakázal těžbu kryptoměn, potýká se s výpadky proudu

Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) bude muset podle premiéra Andreje Babiše (ANO) po návratu na ministerstvo v nejbližší době dořešit legislativní zavedení evropského covid pasu a strategii přeočkování. Podle Babiše se zvažuje, že by se týkalo lidí nad 65 let a chronických pacientů. Řekl to při dnešním uvedení Vojtěcha do funkce.