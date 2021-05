Italské vládní strany se dohodly na zrušení zákazu nočního vycházení

Podle agentury ANSA se vládní síly jednomyslně shodly na postupu uvolňování. Začátek zákazu nočního vycházení bude posunut na 23 hodin, od 7. června na půlnoc a od 21. června pak omezení bude zrušeno.

Otázka zrušení zákazu nočního vycházení dělila několik týdnů rozsáhlou vládní koalici. Na zrušení opatření tlačila Liga a další pravicové strany, podle kterých pravidlo poškozovalo gastronomický sektor. Naopak levicový ministr zdravotnictví Roberto Speranza byl pro opatrnější postup. Ten razilo také populistické Hnutí pěti hvězd, nejvýznamnější vládní síla. Jeden z vůdců hnutí, ministr zahraničí Luigi di Maio, minulý týden uvedl, že zákaz nočního vycházení "je nutné překonat".

V některých regionech by ale zákaz mohl přestat platit dříve, a to za podmínky, že budou zařazeny do nejnižšího bílého stupně výskytu koronaviru. To bude od 1. června zřejmě případ třech málo lidnatých regionů - Sardinie, Abruzza a Furlanska - Julských Benátek.

Vládní strany schválily také další data rozvolňování. V regionech s nízkým výskytem nákazy, což je v současnosti celá Itálie s výjimkou malého alpského regionu Val d´Aosta, bude od 1. června obnoven provoz vnitřních prostorů barů a restaurací a od 24. května posiloven a fitness center. Sjezdovky na ledovcích budou smět zahájit provoz od 22. května.

Podle údajů za minulý týden se počet nově nakažených ve srovnání s předchozími sedmi dny snížil o zhruba pětinu. Za poslední měsíc se pak počet hospitalizovaných pacientů s nemocí covid-19 snížil o polovinu, uvedla zdravotnická nadace Gimbe. Dnes úřady ohlásily 3455 nových případů koronaviru diagnostikovaných za posledních 24 hodin a 140 úmrtí. Od začátku epidemie země s asi 60 miliony obyvatel zaznamenala 4,16 milionu nakažených koronavirem a zhruba 124.000 úmrtí nakažených pacientů.