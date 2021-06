Izrael začal s očkováním dětí od 12 let

Do Česka v pátek dorazilo 10 tisíc dávek vakcíny Moderna od Slovenska

Distributor vakcín Avenier v pátek do České republiky přivezl slovenský dar 10.000 dávek vakcíny proti covidu-19 firmy Moderna. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy, kterému to potvrdilo slovenské ministerstvo zdravotnictví. Slovenský premiér Eduard Heger dar přislíbil při dubnové návštěvě Prahy.