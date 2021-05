Izraelská armáda je připravena na pozemní ofenzivu v Pásmu Gazy

Na dotaz ČTK ohledně dětských obětí izraelských náletů v Gaze, mluvčí odpověděl, že cílem armády je minimalizovat civilní oběti. Dodal však, že Hamás civilní infrastrukturu využívá úmyslně jako štít.

"Možnost pozemní ofenzivy existuje, máme zbraně, lidskou sílu a vše potřebné, v tuto chvíli to ale není záměr, provádíme masivní leteckou kampaň proti cílům Hamásu a nechceme v tomto směru (pozemní ofenzivy) situaci eskalovat," uvedl. "Pokud to ale bude nutné, pokud bude agrese Hamásu pokračovat, pokud budou ohroženi izraelští civilisté podél hranice nebo se zintenzivní boje, jsme armáda, takže je jasné, že k tomu máme výcvik a jsme připraveni to udělat," dodal.

Konrikus se s novináři spojil z obce Jehud, kde stál před domem zničeným raketou. Rodina, jež v domě žila, se podle mluvčího schovala do vlastního krytu, což ji zachránilo.

Za uplynulých zhruba 40 hodin bylo podle Konrikuse na Izrael z Pásma Gazy odpáleno na 1100 raket. Asi 200 z nich přitom podle něj dopadlo ještě v Gaze. Konrikus uvedl, že část obětí v Gaze hlášených Hamásem způsobily tyto střely.

Izrael před vytrvalou raketovou palbou chrání obranný systém Iron Dome (Železná kupole). Podle Konrikuse má tento protiraketový systém zhruba 90 procentní záchyt. "Zachraňuje životy každou vteřinu, každý den a mohu vás ujistit, že situace by byla zcela jiná, kdybychom Iron Dome proti těmto brutálním útokům neměli," poznamenal.

Izraelské letectvo podle mluvčího zasáhlo v Gaze asi 300 různých vojenských cílů, včetně míst, kde skupiny Hamás a Islámský džihád vyrábí a skladují zbraně. "Lovíme teroristy," řekl Konrikus s tím, že armáda spolupracuje s vnitřní bezpečnostní agenturou a při náletech spoléhá na nejaktuálnější zpravodajské informace.

Izraelská armáda podle Konrikuse bombardovala raketová odpaliště, tunely, výrobny zbraní a skrýše Hamásu a zároveň zasáhla několik cílů, kde Hamás využíval civilní infrastrukturu. Před útoky na dvě výškové budovy podle mluvčího varovala civilisty výstražnými střelami a telefonáty. Domy podle něj využíval Hamás k rozvědné činnosti. Dodal, že v tomto případě nedošlo k civilním ztrátám na životech, podle zdravotníků v Gaze ale zemřeli i civilisté.

Na dotaz ČTK zda může komentovat dětské oběti, které hlásily úřady Gaze, Konrikus odpověděl, že armáda tyto zprávy "bere velmi vážně a cílem je minimalizovat kolaterální škody".

"Děláme vše pro to, abychom minimalizovali riziko. Faktem je, že Hamás je úmyslně zanořený do civilní populace, využívají civilní infrastrukturu jako své lidské štíty, takže je téměř nemožné zasáhnout vojenské cíle bez jakýchkoliv civilních ztrát," poznamenal. "Zatím si myslím, aniž bych byl cynický, že čísla jsou celkem dobrá, protože jsme zabili více než 20 teroristů a je relativně malé množství zabitých civilistů," poznamenal. "To samozřejmě neznamená, že je bráno na lehkou váhu, když je někdo zabit, ale je to velmi složitá situace a mohu vás ujistit, že jsme zavázáni k mezinárodnímu právu o ozbrojeném konfliktu a usilujeme o co nejmenší možné kolaterální škody," uzavřel.