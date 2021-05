Izraelské nálety v Gaze budou pokračovat, dokud to bude nutné, řekl Netanjahu

"Strana, která nese vinu za tuto konfrontaci, nejsme my. Jsou to ti, kdo na nás útočí," řekl Netanjahu v televizním projevu. "Jsme stále uprostřed této operace, stále ještě není u konce. Tato operace bude pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné," dodal.

"Na rozdíl od Hamásu, který má v úmyslu ubližovat civilistům, zatímco se za civilisty schovává, my děláme všechno pro to, abychom zabránili nebo co nejvíce omezili ublížení civilistům a místo toho zasáhli přímo teroristy," uvedl Netanjahu.

Násilnosti mezi Izraelem a Hamásem nyní eskalovaly nejvíce od poslední války v roce 2014. Konflikt se výrazně zostřil v pondělí večer, když Hamás a další teroristická skupina Islámský džihád začaly z Pásma Gazy ostřelovat izraelské území, na což Izrael odpověděl masivními nálety. Ostřelování předcházely koncem ramadánu vícedenní střety Palestinců s izraelskou policií v Jeruzalémě, městě s klíčovým významem pro obě strany. Hamásem vedené ministerstvo zdravotnictví hlásí zatím 145 mrtvých, Izrael na své straně registruje deset mrtvých.

Generální tajemník OSN je znepokojen eskalací konfliktu v Gaze

Generální tajemník OSN António Guterres je zděšen eskalací konfliktu v Gaze. Vyjadřuje také hluboké znepokojení nad zničením výškové budovy v Gaze, kde sídlila média a nacházely se v ní byty, při izraelském leteckém náletu. Znepřátelené strany vyzývá k obezřetnosti, uvedl dnes v New Yorku podle agentury DPA jeho mluvčí Stéphane Dujarric.

V noci na neděli zažil Tel Aviv z Pásma Gazy, které ovládá islamistické hnutí Hamás, zatím nejsilnější raketový útok. Izraelská armáda poté ostřelovala domy vysokých představitelů Hamásu.

Šéfa OSN znepokojuje rostoucí počet civilních obětí a smrt deseti členů jedné rodiny včetně dětí po izraelském leteckém útoku na uprchlický tábor na západě od města Gaza. Guterres zúčastněným stranám připomněl, že jakýkoli svévolný útok na civilní a mediální struktury porušuje mezinárodní právo a je třeba se mu za každou cenu vyhnout.

Palestinské hnutí Hamás v noci na neděli vystřelilo na Izrael další rakety. Útok na Tel Aviv a jeho okolí byl podle agentury DPA dosud nejsilnější. V této pobřežní metropoli a v jihoizraelském městě Beer Ševě se znovu a znovu ozývaly sirény. Muži, ženy, děti a starší lidé se utíkali schovat do bunkrů a podle lékařů, na něž se odvolává agentura Reuters, přitom bylo nejméně deset z nich zraněno.

Izraelské letectvo ostřelovalo domy šéfa Hamásu pro zvláštní operace a dvou velitelů Hamásu na jihu a ve střední části Pásma Gazy. Izraelská armáda také vedoucím Hamásu pohrozila cíleným zabitím. Její noční útoky zabily nejméně čtyři Palestince, uvedly zdravotní úřady, a mnozí byli zraněni. Podle fotografií šířených obyvateli a novináři vytvořily bomby kráter, který zablokoval jednu z hlavních silnic vedoucích do nemocnice aš-Šífa, která je v Pásmu Gazy největší.

Na podporu Palestinců vyšly v sobotu do ulic evropských a severoamerických měst desítky tisíc protestujících. Na příklad ve Francii se jich i přes úřední zákaz na 60 místech zúčastnilo zhruba 22.000 lidí. Skandovali hesla jako "Palestina bude žít. Palestina zvítězí", píše agentura AFP.

Při izraelském náletu v Gaze byla v sobotu zničena výšková budova, kde měla kanceláře americká tisková agentura The Associated Press (AP) a katarská televize Al-Džazíra. Podle izraelské armády objekt využívalo vojenské křídlo Hamásu k rozvědné činnosti. Armáda před zničením budovy varovala, aby umožnila včasnou evakuaci. Zpravodajské organizace požadují po Izraeli vysvětlení, proč zničil kanceláře novinářů.

