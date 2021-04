Japonsko kvůli epidemii vyhlásilo stav nouze v Tokiu a dalších oblastech

Česko bude během tří let ekonomicky výkonnější než Japonsko, prognózuje Mezinárodní měnový fond

KOMENTÁŘ LUKÁŠE KOVANDY - Už v roce 2024 by Česká republika měla být ekonomicky výkonnější než Japonsko. Vyplývá to z nejnovější, dubnové prognózy Mezinárodního měnového fondu. MMF počítá s tím, že za tři roky bude Česko vykazovat hrubý domácí produkt přepočtený ne jednoho obyvatele v paritě kupní síly měny celkem bezmála 44 389 dolarů. Japonsko v té době bude vykazovat hodnotu téhož ukazatele čítající jen necelých 43 912 dolarů (viz graf níže).