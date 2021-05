V Japonsku naočkovalo vojáky, kteří zahájí provoz očkovacích center

Očkovací centra se pro veřejnost otevřou v pondělí. Mluvčí japonské vlády Kacunobu Kató dnes naznačil, že v Tokiu, Ósace a dalších sedmi prefekturách by mohl být prodloužen stav nouze vyhlášený kvůli koronavirové krizi, který má podle původních plánů skončit 31. května. Situace v Japonsku je ostře sledována v souvislosti s letní olympiádou v Tokiu, která by měla začít za dva měsíce.

Japonsko doposud očkovalo jen vakcínou Pfizer/BioNTech, tento týden schválilo i přípravky od společností Moderna a AstraZeneca. Látku od AstraZeneky ale země nezačne používat, dokud se nezjistí více o velmi vzácných, ale nebezpečných případech výskytu krevních sraženin po vakcinaci tímto přípravkem.

Ve velkých očkovacích centrech, která v pondělí začnou fungovat v Tokiu a Ósace, se bude používat vakcína od Moderny. Přednost při očkování budou mít starší občané. Centra, která postupně vzniknou i v dalších městech, mají urychlit očkovací kampaň v zemi, jež mezi velkými a bohatými státy patří ve vakcinaci k nejpomalejším.

Japonsko se v současnosti potýká se čtvrtou vlnou epidemie covidu. K devíti prefekturám, v nichž platí stav nouze, dnes přibyl i jihojaponský ostrov Okinawa. Restaurace a bary musí v těchto oblastech zavírat nejpozději ve 20:00 a nesmějí podávat alkohol. Kina či nákupní centra musí zkrátit otevírací dobu. Diváků na velkých sportovních a kulturních akcích může být nejvíce 5000.

Na Okinawě má nouzový stav platit až do 20. června, ve zbývajících prefekturách by měl skončit 31. května. Vláda si ale zatím není jistá, zda ho neprodlouží. "Vláda projedná možnost zmírnění stávajících opatření v uvedených devíti prefekturách nebo jejich návrat do normálního stavu, pokud bude patrné výrazné zlepšení situace," řekl zpravodajské stanici NHK vládní mluvčí. V případě, že by byla opatření v těchto prefekturách prodloužena, mohla by platit podobně jako na Okinawě do 20. června, uvedl Kató.