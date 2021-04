Japonsko očkuje z bohatých zemí nejpomaleji, i když vakcín má zatím dostatek

Sportovci a jejich nejbližší doprovod se budou během olympijských her v Tokiu testovat denně na koronavirus. Před odletem do Japonska musejí absolvovat dva testy. Uvedl to Mezinárodní olympijský výbor (MOV), jenž po dohodě s organizátory a úřady zveřejnil 86 dnů před zahájením odložených OH upravenou verzi manuálu pro sportovce.