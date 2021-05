Japonský deník, který je partnerem olympiády, vyzval kvůli koronaviru k jejímu zrušení

USA kvůli koronaviru odrazují své občany před cestami do Japonska

Americké ministerstvo zahraničí a zdravotnické úřady varovaly Američany před cestami do Japonska kvůli nárůstu covidu-19. V Japonsku přitom za dva měsíce začnou olympijské hry. Přestože úřady cesty přímo nezakazují, jejich oznámení by mohla mít vliv na rozhodnutí sportovců i diváků, zda se her zúčastní, podotkla agentura AP.